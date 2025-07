Kursverlauf

thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp schiebt sich am Mittag vor

09.07.25 12:04 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Plus bei 10,74 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 10,74 EUR zu. Die thyssenkrupp-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,81 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 10,49 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.367.362 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer. Am 19.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 10,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,00 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 2,77 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 287,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,150 EUR je thyssenkrupp-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,00 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus. Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 15.05.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,13 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,35 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,06 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte thyssenkrupp am 14.08.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 06.08.2026. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,511 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie thyssenkrupp-Aktie: Nach gestrigem Plus nun Gewinnmitnahmen thyssenkrupp-Aktie nähert sich 10-Euro-Marke: Modernste Stahlanlagen in Betrieb genommen MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem thyssenkrupp-Investment von vor 5 Jahren verdient

