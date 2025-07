thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,4 Prozent auf 10,83 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 3,4 Prozent im Plus bei 10,83 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 10,87 EUR. Bei 10,49 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 4.149.953 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,95 EUR erreichte der Titel am 19.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 1,11 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 2,77 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 74,44 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,150 EUR je thyssenkrupp-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 8,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 15.05.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,13 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,35 Prozent auf 8,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,06 Mrd. EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 14.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. thyssenkrupp dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,511 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

