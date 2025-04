thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

Kurs der thyssenkrupp

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,0 Prozent auf 9,25 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 9,25 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 9,11 EUR. Bei 9,26 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 2.448.456 Stück.

Am 19.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 10,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,35 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 2,77 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 70,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,157 EUR. Im Vorjahr hatte thyssenkrupp 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 7,13 EUR angegeben.

thyssenkrupp veröffentlichte am 13.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat thyssenkrupp im vergangenen Quartal 7,83 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte thyssenkrupp 8,18 Mrd. EUR umsetzen können.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 0,667 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein thyssenkrupp-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Rheinmetall-Aktie entfernt sich von Allzeithoch - auch andere Rüstungsaktien tiefer

thyssenkrupp-Aktie tiefer: IG Metall will über Sozialtarif bei HKM verhandeln