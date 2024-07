thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gibt am Nachmittag nach

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,5 Prozent auf 3,91 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 2,5 Prozent auf 3,91 EUR. Bei 3,88 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,98 EUR. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.931.708 Stück gehandelt.

Bei 7,48 EUR markierte der Titel am 05.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 91,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 0,67 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für thyssenkrupp-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,150 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die thyssenkrupp-Aktie bei 7,93 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 15.05.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,06 Mrd. EUR – eine Minderung von 10,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,11 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.08.2024 erfolgen. Am 07.08.2025 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,329 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

