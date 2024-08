thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Vormittag an Boden

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 3,12 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 3,12 EUR. Der Kurs der thyssenkrupp-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,13 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,13 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 116.921 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.09.2023 bei 7,48 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 139,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.08.2024 bei 3,07 EUR. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 1,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

thyssenkrupp-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,150 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,73 EUR an.

thyssenkrupp gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ein EPS von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat thyssenkrupp 9,06 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9,60 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 19.11.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 20.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2024 0,056 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

