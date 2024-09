thyssenkrupp Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von thyssenkrupp

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 2,95 EUR ab.

Um 09:07 Uhr ging es für die thyssenkrupp-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 2,95 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 2,95 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,99 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 367.598 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,37 EUR erreichte der Titel am 03.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 59,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,77 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 6,20 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,150 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,73 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 15.05.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ein EPS von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,06 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9,60 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 19.11.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 20.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,153 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

