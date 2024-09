thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagvormittag in Grün

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 2,92 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr stieg die thyssenkrupp-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 2,92 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 2,95 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,92 EUR. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 79.493 Aktien.

Am 03.10.2023 markierte das Papier bei 7,37 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 152,05 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2024 auf bis zu 2,77 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 5,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,150 EUR je thyssenkrupp-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,73 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte thyssenkrupp am 15.05.2024 vor. Das EPS lag bei -0,13 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,56 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,06 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9,60 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die thyssenkrupp-Bilanz für Q4 2024 wird am 19.11.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 20.11.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,153 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

