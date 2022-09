thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 5,51 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 5,47 EUR. Bei 5,67 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.353.074 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,36 EUR an. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 51,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 05.07.2022 auf bis zu 4,82 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 14,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,83 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 11.08.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,12 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 10.950,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.676,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 26,21 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte thyssenkrupp am 17.11.2022 vorlegen. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 23.11.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 1,79 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: thyssenkrupp AG