thyssenkrupp Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von thyssenkrupp

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 3,15 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 3,15 EUR. Zwischenzeitlich weitete die thyssenkrupp-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,14 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,19 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.902.674 thyssenkrupp-Aktien.

Am 03.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,37 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 133,89 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 2,77 EUR fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten thyssenkrupp-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,142 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 5,08 EUR an.

Am 15.05.2024 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 9,06 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,60 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,56 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.11.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 20.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 0,139 EUR in den Büchern stehen haben wird.

