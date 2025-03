thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagvormittag im Aufwind

thyssenkrupp im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 9,68 EUR.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 9,68 EUR. Bei 9,68 EUR erreichte die thyssenkrupp-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 9,46 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 301.717 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,95 EUR erreichte der Titel am 19.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 11,60 Prozent niedriger. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,77 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 71,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten thyssenkrupp-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,38 EUR an.

Am 13.02.2025 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. thyssenkrupp hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,50 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,28 Prozent auf 7,83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 8,18 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte thyssenkrupp am 15.05.2025 vorlegen. thyssenkrupp dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.05.2026 präsentieren.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,668 EUR je Aktie.

