thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Um 04:22 Uhr fiel die thyssenkrupp-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 5,46 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die thyssenkrupp-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,43 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,45 EUR. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.212.966 Stück gehandelt.

Bei 11,36 EUR markierte der Titel am 22.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 51,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,82 EUR. Dieser Wert wurde am 05.07.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 13,15 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,83 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 11.08.2022. Das EPS lag bei 0,12 EUR. Im letzten Jahr hatte thyssenkrupp einen Gewinn von 0,20 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 10.950,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.676,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 26,21 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2022 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 23.11.2023.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,79 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

