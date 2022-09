thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp wird am Vormittag ausgebremst

Das Papier von thyssenkrupp gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 5,48 EUR abwärts. Die thyssenkrupp-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,43 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,45 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 277.630 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 11,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 51,72 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,82 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 13,69 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 11,83 EUR an.

Am 11.08.2022 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.950,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 8.676,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 17.11.2022 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 23.11.2023 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 1,79 EUR im Jahr 2022 aus.

