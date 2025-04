thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gibt am Dienstagnachmittag ab

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 9,35 EUR abwärts.

Das Papier von thyssenkrupp gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 9,35 EUR abwärts. Der Kurs der thyssenkrupp-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,27 EUR nach. Bei 9,59 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 2.497.273 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

Am 19.03.2025 markierte das Papier bei 10,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 17,14 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,77 EUR ab. Abschläge von 70,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,157 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,13 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 13.02.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,28 Prozent auf 7,83 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 19.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,667 EUR fest.



