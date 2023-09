thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagmittag freundlich

So bewegt sich thyssenkrupp

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 6,92 EUR.

Um 11:49 Uhr stieg die thyssenkrupp-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 6,92 EUR. Zwischenzeitlich stieg die thyssenkrupp-Aktie sogar auf 6,92 EUR. Bei 6,84 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 290.173 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,77 EUR erreichte der Titel am 18.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,17 EUR. Abschläge von 39,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 9,86 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,35 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.598,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.950,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte thyssenkrupp am 22.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 21.11.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,032 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Handel in Frankfurt: MDAX sackt letztendlich ab

Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer

Schwacher Handel: MDAX verbucht mittags Abschläge