thyssenkrupp-Aktie aktuell: Anleger schicken thyssenkrupp ins Minus

Die thyssenkrupp-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 10,39 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 10,29 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,61 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 992.896 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,03 EUR erreichte der Titel am 05.03.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2020 bei 3,60 EUR.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 11,25 EUR. Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2022 0,550 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Die ThyssenKrupp AG ist ein weltweit tätiger diversifizierter Industriekonzern, der sich auf die Verarbeitung von Wertstoffen spezialisiert. Das Unternehmen unterteilt seine Geschäftsaktivitäten in die fünf Bereiche Components Technology, Elevator Technology, Industrial Solutions, Materials Services sowie die nicht fortgeführte Aktivität Steel Europe. Das Produkt- und Leistungsspektrum reicht dabei von Flachstahl über den Handel mit Werk- und Rohstoffen bis hin zu Personenbeförderungsanlagen. Ergänzt wird das Angebot durch die Herstellung von hochwertigen Komponenten, die in den verschiedensten Fahrzeugen und Maschinen zum Einsatz kommen. Die ThyssenKrupp AG ist in rund 60 Ländern mit eigenen Gesellschaften, Niederlassungen und Büros vertreten.

