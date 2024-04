Notierung im Blick

thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Nachmittag

23.04.24 16:09 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 4,56 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 4,56 EUR zu. Bei 4,56 EUR erreichte die thyssenkrupp-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 4,50 EUR. Bisher wurden heute 1.670.918 thyssenkrupp-Aktien gehandelt. Der Anteilsschein kletterte am 15.06.2023 auf bis zu 7,54 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 65,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,29 EUR. Mit Abgaben von 5,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,150 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 8,13 EUR. thyssenkrupp gewährte am 14.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,50 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 8,18 Mrd. EUR, gegenüber 9,02 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,28 Prozent präsentiert. Am 15.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 20.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von thyssenkrupp. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,411 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel Verlust hätte ein thyssenkrupp-Investment von vor 10 Jahren eingebracht Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX schwächelt schlussendlich thyssenkrupp-Aktie fällt: Juristische Schritte gegen Niederlande wegen verlorener U-Boot-Ausschreibung

Bildquellen: thyssenkrupp AG