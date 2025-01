Aktienkurs im Fokus

thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Mittag an Fahrt

24.01.25 12:06 Uhr

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 4,41 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 4,41 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 4,44 EUR. Bei 4,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 680.246 thyssenkrupp-Aktien gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2024 bei 5,88 EUR. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 24,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,77 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,28 Prozent. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,151 EUR. Im Vorjahr erhielten thyssenkrupp-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,13 EUR. Am 19.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,70 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,23 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,03 Prozent auf 8,81 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,81 Mrd. EUR gelegen. Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte thyssenkrupp am 13.02.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 17.02.2026. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,749 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verliert letztendlich thyssenkrupp-Aktie baut Gewinne deutlich aus: Tosyali-Pläne beflügeln Kurs Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX am Donnerstagnachmittag im Minus

