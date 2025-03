thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp büßt am Montagmittag ein

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt fiel die thyssenkrupp-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 9,49 EUR ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die thyssenkrupp-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 9,49 EUR ab. Die thyssenkrupp-Aktie gab in der Spitze bis auf 9,28 EUR nach. Mit einem Wert von 9,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.090.393 thyssenkrupp-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.03.2025 bei 10,95 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 2,77 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 70,84 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete thyssenkrupp 0,150 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,38 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 13.02.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,50 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,28 Prozent auf 7,83 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 15.05.2025 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 19.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,668 EUR im Jahr 2025 aus.

