thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 2,3 Prozent auf 5,68 EUR. Der Kurs der thyssenkrupp-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,68 EUR zu. Bei 5,67 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 135.226 thyssenkrupp-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 50,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,82 EUR am 05.07.2022. Mit Abgaben von 17,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,83 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte thyssenkrupp am 10.05.2022 vor. Das EPS lag bei 0,89 EUR. Im letzten Jahr hatte thyssenkrupp einen Gewinn von 0,20 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.599,00 EUR – ein Plus von 22,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 8.676,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2022 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 23.11.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2022 1,82 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

