thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagmittag mit Einbußen

Das Papier von thyssenkrupp befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 5,25 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte thyssenkrupp-Aktie bei 5,23 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,34 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.042.843 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 13.01.2022 markierte das Papier bei 10,94 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 52,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 29.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,17 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,57 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 24.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10.568,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.441,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 14.02.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 13.02.2024 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

