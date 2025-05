thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp springt am Montagnachmittag an

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 8,2 Prozent auf 9,34 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von thyssenkrupp konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 8,2 Prozent auf 9,34 EUR. Zwischenzeitlich stieg die thyssenkrupp-Aktie sogar auf 9,34 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,76 EUR. Bisher wurden heute 5.282.902 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

Am 19.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 10,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 17,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,77 EUR am 12.09.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 70,37 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,157 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,88 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 15.05.2025 vor. Das EPS lag bei 0,25 EUR. Im letzten Jahr hatte thyssenkrupp einen Gewinn von -0,13 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 8,58 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,06 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 14.08.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 06.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,586 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in thyssenkrupp von vor 10 Jahren angefallen

thyssenkrupp-Aktie im Plus: TKMS mit Aufträgen auf Rekordniveau

thyssenkrupp-Aktie knickt ein: Umsatz sackt ab - Prognose trotzdem bestätigt