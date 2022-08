thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Mittag an Fahrt

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 5,54 EUR. Bei 5,69 EUR erreichte die thyssenkrupp-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 5,57 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.064.134 thyssenkrupp-Aktien.

Am 22.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 11,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die thyssenkrupp-Aktie 51,18 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,82 EUR am 05.07.2022. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 14,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 11,83 EUR.

thyssenkrupp veröffentlichte am 10.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,89 EUR gegenüber 0,20 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.599,00 EUR – ein Plus von 22,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 8.676,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 17.11.2022 dürfte die Q4 2022-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 23.11.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 1,82 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

