thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag auf grünem Terrain

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Zuletzt ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 3,22 EUR.

Um 11:45 Uhr konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 3,22 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,23 EUR aus. Bei 3,21 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 235.589 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 05.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 7,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 132,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,07 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 4,69 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,150 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,73 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte thyssenkrupp am 15.05.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,13 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,13 EUR erwirtschaftet worden. thyssenkrupp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,06 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,60 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 19.11.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 20.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,153 EUR fest.

