thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp schiebt sich am Mittwochvormittag vor

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 3,22 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 3,22 EUR. Zwischenzeitlich stieg die thyssenkrupp-Aktie sogar auf 3,23 EUR. Bei 3,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 48.928 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 05.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,48 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Kursplus von 132,16 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 3,07 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2024). Abschläge von 4,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im Vorjahr hatte thyssenkrupp 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 7,73 EUR.

thyssenkrupp gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ein EPS von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 9,06 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,60 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 19.11.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 20.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,153 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

