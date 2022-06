thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag im Minus

Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 29.06.2022 12:22:00 Uhr um 3,1 Prozent auf 5,77 EUR ab. Das Tagestief markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 5,73 EUR. Bei 5,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.034.963 thyssenkrupp-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 11,36 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 49,17 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.06.2022 (5,73 EUR). Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 0,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 13,16 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Am 11.05.2022 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,89 EUR. Im letzten Jahr hatte thyssenkrupp einen Gewinn von -0,32 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,57 Prozent auf 10.599,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.577,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.08.2022 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 10.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,39 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: thyssenkrupp AG