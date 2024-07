thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Montagvormittag mit Verlusten

Blick auf thyssenkrupp-Kurs

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die thyssenkrupp-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 3,56 EUR.

Der thyssenkrupp-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 3,56 EUR. Das Tagestief markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 3,51 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,51 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 246.252 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.09.2023 auf bis zu 7,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 110,23 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,51 EUR am 26.07.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für thyssenkrupp-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,150 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 7,93 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte thyssenkrupp am 15.05.2024 vor. thyssenkrupp hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,36 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,32 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,06 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,11 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte thyssenkrupp am 14.08.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 07.08.2025.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,235 EUR je Aktie.

