thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Nachmittag an Boden

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Um 15:52 Uhr stieg die thyssenkrupp-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 3,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 3,24 EUR. Bei 3,17 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.301.485 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.09.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 57,17 Prozent niedriger. Am 15.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,07 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem thyssenkrupp seine Aktionäre 2023 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,73 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 15.05.2024 vor. thyssenkrupp vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,13 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,06 Mrd. EUR – eine Minderung von 5,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,60 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 19.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 20.11.2025.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,153 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Schwacher Handel: MDAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Minus

Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX schwächelt nachmittags

thyssenkrupp-CEO will mehrere Vorstände der Stahltochter ablösen - Aktie tiefer