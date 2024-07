thyssenkrupp Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von thyssenkrupp

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 3,42 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,1 Prozent auf 3,42 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 3,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,43 EUR. Zuletzt wechselten 123.936 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 05.09.2023 markierte das Papier bei 7,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 118,85 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.07.2024 (3,40 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 0,41 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,150 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,93 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 15.05.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 9,06 Mrd. EUR, gegenüber 10,11 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,32 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 14.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 07.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,171 EUR im Jahr 2024 aus.

