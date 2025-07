thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag mit negativen Vorzeichen

thyssenkrupp im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 10,16 EUR.

Um 11:49 Uhr rutschte die thyssenkrupp-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 10,16 EUR ab. Die thyssenkrupp-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,07 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,28 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 591.007 thyssenkrupp-Aktien.

Am 21.07.2025 markierte das Papier bei 11,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 2,77 EUR. Abschläge von 72,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

thyssenkrupp-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,156 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,83 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

Am 15.05.2025 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,25 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,13 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 5,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.08.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 06.08.2026 dürfte thyssenkrupp die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,457 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

