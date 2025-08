thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagvormittag schwächer

Blick auf thyssenkrupp-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 10,06 EUR ab.

Die thyssenkrupp-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 1,6 Prozent auf 10,06 EUR nach. Die thyssenkrupp-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,02 EUR ab. Bei 10,13 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 209.414 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

Am 21.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,62 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 13,39 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 2,77 EUR. Abschläge von 72,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten thyssenkrupp-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,156 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,83 EUR.

Am 15.05.2025 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,25 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,35 Prozent auf 8,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 9,06 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 14.08.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 06.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 0,457 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

thyssenkrupp-Aktie: Was Analysten von thyssenkrupp erwarten

Erste Schätzungen: thyssenkrupp präsentiert Quartalsergebnisse

MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in thyssenkrupp von vor 3 Jahren abgeworfen