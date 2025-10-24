thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gibt am Freitagmittag nach

thyssenkrupp im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Der thyssenkrupp-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 8,82 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die thyssenkrupp-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 8,82 EUR ab. In der Spitze fiel die thyssenkrupp-Aktie bis auf 8,76 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.229.631 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 13,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 51,39 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2024 auf bis zu 3,13 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 64,55 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,139 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,42 EUR.

Am 14.08.2025 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei -0,45 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 8,15 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,99 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte thyssenkrupp am 20.11.2025 präsentieren. Am 19.11.2026 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,233 EUR im Jahr 2025 aus.

