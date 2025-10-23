DAX24.184 +0,1%Est505.665 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,97 +0,4%Nas22.886 +0,6%Bitcoin94.266 +1,6%Euro1,1615 ±0,0%Öl65,57 +1,9%Gold4.145 +1,3%
Aktie im Blick

thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

23.10.25 16:08 Uhr
thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt ging es für die thyssenkrupp-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 9,09 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
9,04 EUR -0,10 EUR -1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 9,09 EUR. Das Tagestief markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 9,05 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,31 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.383.255 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 13,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,83 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2024 bei 3,13 EUR. Mit einem Kursverlust von 65,62 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem thyssenkrupp seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,139 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 9,42 EUR an.

Am 14.08.2025 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. thyssenkrupp hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,09 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,15 Mrd. EUR – eine Minderung von 9,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,99 Mrd. EUR eingefahren.

Am 20.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 19.11.2026 dürfte thyssenkrupp die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,233 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Quinta / Shutterstock.com

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
22.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025thyssenkrupp HaltenDZ BANK
03.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
