DAX24.111 -0,2%Est505.653 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,02 +0,7%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.320 +1,7%Euro1,1597 -0,2%Öl64,81 +0,7%Gold4.104 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA TeamViewer A2YN90 SAP 716460 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 D-Wave Quantum A3DSV9 thyssenkrupp 750000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen uneinheitlich -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat im Fokus
Top News
Nach SAP-Zahlen: DAX behauptet sich im Donnerstagshandel knapp Nach SAP-Zahlen: DAX behauptet sich im Donnerstagshandel knapp
Daldrup und Söhne: Erfolgversprechende Entwicklung Daldrup und Söhne: Erfolgversprechende Entwicklung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!
Fokus auf Aktienkurs

thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen

23.10.25 09:22 Uhr
thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 9,29 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
9,31 EUR 0,17 EUR 1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 1,1 Prozent auf 9,29 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 9,35 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,31 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 107.332 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Bei 13,35 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,73 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2024 bei 3,13 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 197,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,139 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,42 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 14.08.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,45 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ein EPS von -0,09 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat thyssenkrupp im vergangenen Quartal 8,15 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte thyssenkrupp 8,99 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.11.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 19.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2025 0,233 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Nach Kurssprung: Kursziel bis zu 100 Euro - So unterschiedlich sehen Analysten die TKMS-Aktie

Geht die Kursrally nach dem fulminanten Börsengang weiter? So schlägt sich die TKMS-Aktie am zweiten Handelstag

thyssenkrupp-Aktie leichter: Jefferies belässt thyssenkrupp nach TKMS-Börsengang auf 'Hold'

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: thyssenkrupp AG

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
22.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025thyssenkrupp HaltenDZ BANK
03.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
16.09.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
14.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
11.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
12.06.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
27.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
22.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025thyssenkrupp HaltenDZ BANK
03.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
29.07.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
16.07.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
25.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
19.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen