thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 9,29 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 1,1 Prozent auf 9,29 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 9,35 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,31 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 107.332 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Bei 13,35 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,73 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2024 bei 3,13 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 197,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,139 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,42 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 14.08.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,45 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ein EPS von -0,09 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat thyssenkrupp im vergangenen Quartal 8,15 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte thyssenkrupp 8,99 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.11.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 19.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2025 0,233 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

