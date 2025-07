thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Donnerstagvormittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 10,17 EUR abwärts.

Das Papier von thyssenkrupp gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 2,5 Prozent auf 10,17 EUR abwärts. Der Kurs der thyssenkrupp-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,13 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,28 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 109.041 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 21.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 11,62 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 2,77 EUR. Abschläge von 72,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten thyssenkrupp-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,156 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,83 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 15.05.2025 vor. Das EPS lag bei 0,25 EUR. Im letzten Jahr hatte thyssenkrupp einen Gewinn von -0,13 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,58 Mrd. EUR – eine Minderung von 5,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,06 Mrd. EUR eingefahren.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 14.08.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 06.08.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,457 EUR im Jahr 2025 aus.

