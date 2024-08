Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 4,8 Prozent auf 1,90 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 4,8 Prozent auf 1,90 USD nach. Die Abwärtsbewegung der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging bis auf 1,88 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,91 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 486.436 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 06.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,40 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 44,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.03.2024 (1,60 USD). Mit einem Kursverlust von 15,57 Prozent würde die Tilray (ex Aphria)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 29.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,21 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Tilray (ex Aphria) mit einem Umsatz von insgesamt 229,88 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 184,19 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 24,81 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Tilray (ex Aphria) am 03.10.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) im Jahr 2025 -0,073 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

