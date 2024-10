Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) bricht am Nachmittag ein

Kurs der Tilray (ex Aphria)

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 5,8 Prozent auf 1,54 USD ab.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 5,8 Prozent auf 1,54 USD ab. Der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,45 USD nach. Bei 1,62 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 3.330.444 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 05.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2,97 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 93,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Am 10.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,45 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 5,54 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 29.07.2024 hat Tilray (ex Aphria) die Kennzahlen zum am 31.05.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,10 USD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz wurden 229,88 Mio. USD gegenüber 176,95 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Tilray (ex Aphria) wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 13.01.2025 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,122 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie in den Büchern stehen.

