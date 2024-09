Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag im Minus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 1,70 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 1,70 USD ab. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,69 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 1,70 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Tilray (ex Aphria)-Aktien beläuft sich auf 299.927 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.09.2023 bei 3,27 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie somit 48,17 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.03.2024 bei 1,60 USD. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 5,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tilray (ex Aphria) am 29.07.2024 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,21 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 229,88 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tilray (ex Aphria) 184,19 Mio. USD umgesetzt.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Tilray (ex Aphria) wird am 03.10.2024 gerechnet.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,098 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie belaufen.

