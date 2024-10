Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Das Papier von Tilray (ex Aphria) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,3 Prozent auf 1,57 USD ab.

Der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 1,57 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bisher bei 1,56 USD. Bei 1,58 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 585.341 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,97 USD. Dieser Kurs wurde am 05.04.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 88,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.10.2024 bei 1,45 USD. Abschläge von 7,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 29.07.2024 legte Tilray (ex Aphria) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,10 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 176,95 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 229,88 Mio. USD ausgewiesen.

Die Tilray (ex Aphria)-Bilanz für Q2 2025 wird am 13.01.2025 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2025 einen Verlust in Höhe von -0,122 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie fällt: Tilray kann Verluste etwas reduzieren - Umsatz aber unter Erwartungen

Ausblick: Tilray präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Canopy Growth, Tilray & Co.: So könnte sich die US-Wahl auf Cannabis-Aktien auswirken