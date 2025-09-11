Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) zieht am Freitagnachmittag deutlich an

Aktie im Blick

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Tilray (ex Aphria) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 6,6 Prozent auf 1,13 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 6,6 Prozent im Plus bei 1,13 USD. Den Tageshöchststand markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,15 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 1,10 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.830.758 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.09.2024 bei 1,87 USD. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 39,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,35 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 68,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Zahlen des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Tilray (ex Aphria) am 28.07.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,33 Prozent auf 224,53 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 229,88 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) im Jahr 2026 -0,099 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

