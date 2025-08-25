DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,55 +1,4%Dow46.157 +0,3%Nas22.495 +1,1%Bitcoin99.961 +1,5%Euro1,1789 -0,2%Öl67,39 -0,8%Gold3.642 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Aumovio AUM0V1 Tesla A1CX3T Intel 855681 Continental 543900 SAP 716460 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 D-Wave Quantum A3DSV9 BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Leitzinssenkung: DAX schließt klar im Plus -- US-Börsen höher -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Ströer-Aktie fällt nach gesenkter Jahresprognose Ströer-Aktie fällt nach gesenkter Jahresprognose
Intel-Aktie zündet den Turbo: Chripriese NVIDIA steigt mit Milliarden ein Intel-Aktie zündet den Turbo: Chripriese NVIDIA steigt mit Milliarden ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Unsicherheiten belasten

Ströer-Aktie fällt nach gesenkter Jahresprognose

18.09.25 20:18 Uhr
Ströer-Aktie unter Druck: Gesenkte Jahresprognose belastet den Kurs | finanzen.net

Ströer kann seine Jahresprognose nicht halten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ströer SE & Co. KGaA
37,80 EUR -0,90 EUR -2,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der im MDAX notierte Außenwerber begründete die Senkung des Ausblicks mit den andauernden geopolitischen und volkswirtschaftlichen Unsicherheiten und den sich daraus ergebenden Effekten auf den Werbemarkt. Die Bestätigung des Ausblicks im Halbjahresbericht habe auf der zeitnahen und finalen Einigung im Zollstreit mit den USA basiert, bei einer stärkeren Abhängigkeit vom vierten Quartal.

Wer­bung

Ströer erwartet nun einen Umsatz und ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf Vorjahresniveau von 2,05 Milliarden Euro bzw. 626 Millionen Euro. Bislang hatte der Konzern ein organisches Umsatzwachstum auf dem Niveau von 2024 von 6,4 Prozent angepeilt. Beim EBITDA war eine Entwicklung leicht oberhalb der erwarteten Umsatzentwicklung vorgesehen.

Die Ströer-Aktie gibt im nachbörslichen Handel auf Tradegate zeitweise 3,47 Prozent auf 37,55 Euro nach.

DJG/mgo/cln

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ströer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ströer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ströer SE & Co. KGaA

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
11.09.2025Ströer SECo OutperformBernstein Research
09.09.2025Ströer SECo BuyUBS AG
08.09.2025Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025Ströer SECo BuyWarburg Research
02.09.2025Ströer SECo BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.09.2025Ströer SECo OutperformBernstein Research
09.09.2025Ströer SECo BuyUBS AG
08.09.2025Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025Ströer SECo BuyWarburg Research
02.09.2025Ströer SECo BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.06.2025Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.05.2025Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
30.04.2025Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
09.04.2025Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
26.03.2025Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
19.09.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
10.08.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.07.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ströer SE & Co. KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen