DAX23.540 -0,3%ESt505.456 -0,3%Top 10 Crypto15,49 +1,5%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin95.547 +0,8%Euro1,1789 -0,2%Öl67,77 ±-0,0%Gold3.775 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Apple 865985 BASF BASF11 Amazon 906866 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Asiens Börsen freundlich -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur zusammen mit OpenAI ausbauen -- Goldpreis, BYD, Disney im Fokus
Top News
Investment-Note für Munich Re-Aktie: Neue Analyse von Berenberg Investment-Note für Munich Re-Aktie: Neue Analyse von Berenberg
Heidelberg Materials-Aktie: Berenberg gibt Buy-Bewertung bekannt Heidelberg Materials-Aktie: Berenberg gibt Buy-Bewertung bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.

ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Ströer auf 55 Euro - 'Outperform'

24.09.25 08:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ströer SE & Co. KGaA
37,60 EUR -0,55 EUR -1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ströer (Ströer SECo) von 60 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Annick Maas passte ihre Schätzungen am Dienstag an die jüngste Prognosesenkung des Werbespezialisten an. Mit ihrer weiter optimistischen Einschätzung setzt die Expertin auf einen anhaltenden Trend in der Digitalisierung der Außenwerbung./rob/ag/zb

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 15:59 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 16:00 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ströer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ströer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
08:01Ströer SECo OutperformBernstein Research
22.09.2025Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
22.09.2025Ströer SECo BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
22.09.2025Ströer SECo BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025Ströer SECo OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08:01Ströer SECo OutperformBernstein Research
22.09.2025Ströer SECo BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
22.09.2025Ströer SECo BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025Ströer SECo OutperformBernstein Research
19.09.2025Ströer SECo BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
27.06.2025Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.05.2025Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
30.04.2025Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
09.04.2025Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
19.09.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
10.08.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.07.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ströer SE & Co. KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen