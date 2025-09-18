ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Ströer auf 'Overweight' - Ziel 56 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Ströer (Ströer SECo) trotz eines gesenkten Umsatz- und Gewinnausblicks auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die gekappten Jahresziele des Werbevermarkters dürften die durchschnittliche Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) um 5 Prozent sinken lassen, schätzt Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Reaktion. Dies könnte kurzfristig den Kurs belasten. Langfristig glaubt der JPMorgan-Experte an die Wachstumschancen des Außenwerbespezialisten./rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:24 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ströer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ströer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:51
|Ströer SECo Buy
|Warburg Research
|08:01
|Ströer SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.2025
|Ströer SECo Outperform
|Bernstein Research
|09.09.2025
|Ströer SECo Buy
|UBS AG
|08.09.2025
|Ströer SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:51
|Ströer SECo Buy
|Warburg Research
|08:01
|Ströer SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.2025
|Ströer SECo Outperform
|Bernstein Research
|09.09.2025
|Ströer SECo Buy
|UBS AG
|08.09.2025
|Ströer SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.06.2025
|Ströer SECo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.05.2025
|Ströer SECo Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.2025
|Ströer SECo Equal Weight
|Barclays Capital
|09.04.2025
|Ströer SECo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.03.2025
|Ströer SECo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2023
|Ströer SECo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.2023
|Ströer SECo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.09.2023
|Ströer SECo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.2023
|Ströer SECo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.07.2023
|Ströer SECo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ströer SE & Co. KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen