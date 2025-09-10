DAX 23.668 +0,2%ESt50 5.380 +0,3%Top 10 Crypto 16,02 +1,4%Dow 45.491 -0,5%Nas 21.886 +0,0%Bitcoin 97.650 +0,3%Euro 1,1683 -0,1%Öl 67,00 -0,9%Gold 3.623 -0,5%
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX etwas fester -- RENK baut Produktion um -- NVIDIA investiert in Quantencomputing-Startup -- Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, Klarna, VW, SoftBank, Alibaba im Fokus
Top News
Volkswagen-Aktie aber tiefer: Studie sieht E-Mobilität 10 Jahre nach VW-Skandal auf Kurs Volkswagen-Aktie aber tiefer: Studie sieht E-Mobilität 10 Jahre nach VW-Skandal auf Kurs
DAX vor EZB-Zinsentscheid volatil - Anleger unentschlossen - 100-Tage-Linie unterschritten DAX vor EZB-Zinsentscheid volatil - Anleger unentschlossen - 100-Tage-Linie unterschritten
Ströer Aktie

Marktkap. 2,26 Mrd. EUR

KGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN 749399

ISIN DE0007493991

Symbol SOTDF

Bernstein Research

Ströer SECo Outperform

11:31 Uhr
Ströer SECo Outperform
Ströer SE & Co. KGaA
39,30 EUR -0,15 EUR -0,38%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Analystin Annick Maas und ihr Kollege Christophe Cherblanc präsentierten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen Fragenkatalog zu einzelnen Werten aus dem europäischen Mediensektor. Beim Außenwerbekonzern Ströer hinterfragen sie unter anderem den aktuellen Geschäftstrend in Deutschland und die mögliche Monetarisierung von Randaktivitäten./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:47 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ströer Outperform

Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
39,45 €		 Abst. Kursziel*:
52,09%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
39,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
52,67%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
64,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

11:31 Ströer Outperform Bernstein Research
09.09.25 Ströer Buy UBS AG
08.09.25 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.25 Ströer Buy Warburg Research
02.09.25 Ströer Buy UBS AG
mehr Analysen

