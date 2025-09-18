DAX 23.675 +1,4%ESt50 5.457 +1,6%Top 10 Crypto 16,20 -2,1%Dow 46.142 +0,3%Nas 22.471 +0,9%Bitcoin 99.172 -0,2%Euro 1,1764 -0,2%Öl 67,30 -0,3%Gold 3.646 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Aumovio AUM0V1 Continental 543900 Tesla A1CX3T SAP 716460 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 D-Wave Quantum A3DSV9 BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 Siemens Energy ENER6Y PUMA 696960
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vorbörslich stabil -- Asiens Börsen im Minus -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- BoJ hält Zins stabil und kündigt ETF-Verkäufe an -- Scout24, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT vor neuen Wachstumschancen? Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT vor neuen Wachstumschancen?
Ströer-Aktie fällt nach gesenkter Jahresprognose deutlich zurück Ströer-Aktie fällt nach gesenkter Jahresprognose deutlich zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ströer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Ströer Aktien-Sparplan
37,35 EUR +0,05 EUR +0,13 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,17 Mrd. EUR

KGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 749399

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007493991

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SOTDF

JP Morgan Chase & Co.

Ströer SECo Overweight

08:01 Uhr
Ströer SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
Ströer SE & Co. KGaA
37,35 EUR 0,05 EUR 0,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ströer trotz eines gesenkten Umsatz- und Gewinnausblicks auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die gekappten Jahresziele des Werbevermarkters dürften die durchschnittliche Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) um 5 Prozent sinken lassen, schätzt Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Reaktion. Dies könnte kurzfristig den Kurs belasten. Langfristig glaubt der JPMorgan-Experte an die Wachstumschancen des Außenwerbespezialisten./rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:24 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRÖER

Zusammenfassung: Ströer Overweight

Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
39,00 €		 Abst. Kursziel*:
43,59%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
37,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
49,93%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
64,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

08:01 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.25 Ströer Outperform Bernstein Research
09.09.25 Ströer Buy UBS AG
08.09.25 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.25 Ströer Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

dpa-afx Schätzungen geschlagen FedEx-Aktie mit Kurssprung: Umsatz und operativen Gewinn gesteigert FedEx-Aktie mit Kurssprung: Umsatz und operativen Gewinn gesteigert
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Nachmittag südwärts
finanzen.net Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Gewinne
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verteidigt Stellung am Mittag
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) reagiert am Vormittag positiv
dpa-afx Brandsätze in Paketen: Litauen nimmt Verdächtige fest
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht nachmittags Gewinne
finanzen.net Freundlicher Handel: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
RSS Feed
DHL Group (ex Deutsche Post) zu myNews hinzufügen