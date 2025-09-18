Ströer Aktie
Marktkap. 2,17 Mrd. EURKGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN 749399
ISIN DE0007493991
Symbol SOTDF
Ströer SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ströer trotz eines gesenkten Umsatz- und Gewinnausblicks auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die gekappten Jahresziele des Werbevermarkters dürften die durchschnittliche Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) um 5 Prozent sinken lassen, schätzt Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Reaktion. Dies könnte kurzfristig den Kurs belasten. Langfristig glaubt der JPMorgan-Experte an die Wachstumschancen des Außenwerbespezialisten./rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:24 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Ströer Overweight
|Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
56,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
39,00 €
|Abst. Kursziel*:
43,59%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
37,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
49,93%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|08:01
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|09.09.25
|Ströer Buy
|UBS AG
|08.09.25
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Ströer Buy
|Warburg Research
