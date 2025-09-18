DAX23.629 -0,2%ESt505.459 ±0,0%Top 10 Crypto16,27 -1,7%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.097 -0,3%Euro1,1761 -0,2%Öl66,90 -0,9%Gold3.656 +0,3%
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon mit Rückkaufprogramm -- D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Scout24, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
Aktien von Continental und Aumovio nach Abspaltung weiter beflügelt Aktien von Continental und Aumovio nach Abspaltung weiter beflügelt
Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig
ROUNDUP: Werbevermarkter Ströer senkt Jahresprognose - Aktie verliert

19.09.25 10:54 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ströer SE & Co. KGaA
38,50 EUR 0,35 EUR 0,92%
KÖLN (dpa-AFX) - Der Zollstreit mit den USA durchkreuzt die Geschäftspläne des Werbevermarkters Ströer (Ströer SECo). Das Unternehmen kappte deshalb am Vorabend seine Prognose für das laufende Jahr. Der Umsatz und der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen und Sondereffekten (bereinigtes Ebitda) dürfte auf dem Niveau von 2024 verharren, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend in Köln mit. An der Börse kam dies am Freitag nicht gut an.

Die Ströer-Aktie büßte am Vormittag 1,3 Prozent auf 38,60 Euro ein und war damit einer der größten Verlierer im MDAX, dem Index der mittelgroßen Werte. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier rund ein Fünftel eingebüßt.

Bisher hatten sich die Ströer-Chefs Udo Müller und Christian Schmalzl für 2025 einen Umsatzanstieg in ähnlicher Höhe wie im Vorjahr vorgenommen, als der Erlös um 6,4 Prozent gewachsen war. Der bereinigte operative Gewinn sollte sogar noch etwas stärker steigen. Allerdings hatten die Manager ihre Prognose von einer zeitnahen und endgültigen Einigung im Zollstreit mit den USA abhängig gemacht.

Nun verwiesen sie darauf, dass die Unsicherheiten ebenso anhielten wie deren Effekte für den Werbemarkt. Daher erwarten die Manager für 2025 nun nur noch Werte auf dem Niveau von 2024: Da hatte Ströer einen Umsatz von gut 2 Milliarden Euro und einen bereinigten operativen Gewinn von 626 Millionen erzielt.

Trotz der vorerst eingetrübten Aussichten erwartet der Vorstand weiterhin kontinuierliche Marktanteilsgewinne im deutschen Werbemarkt und unverändert mittel- und langfristiges, nachhaltiges und profitables Wachstum in seinem Kerngeschäft. Dazu soll vor allem eine weitere Digitalisierung der Außenwerbung beitragen.

Auch Branchenexperte Marcus Diebel von der US-Bank JPMorgan glaubt daran, dass Ströers Geschäft langfristig weiter wächst. Zwar erwartet er, dass die durchschnittlichen Analystenerwartungen an das bereinigte operative Ergebnis im laufenden Jahr um fünf Prozent sinken. Dies könne kurzfristig auch den Aktienkurs belasten. Er sieht das Papier aber weiter auf dem Weg zu 56 Euro und zeigte sich mit seiner Empfehlung "Overweight" weiter positiv gestimmt./stw/err/jha/

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA

DatumMeistgelesen
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
11:51Ströer SECo BuyWarburg Research
08:01Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.09.2025Ströer SECo OutperformBernstein Research
09.09.2025Ströer SECo BuyUBS AG
08.09.2025Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.06.2025Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.05.2025Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
30.04.2025Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
09.04.2025Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
26.03.2025Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
19.09.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
10.08.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.07.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.

