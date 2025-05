Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) zieht am Nachmittag an

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 0,468 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Tilray (ex Aphria)-Papiere um 15:51 Uhr 1,8 Prozent. In der Spitze legte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 0,468 USD zu. Bei 0,459 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 268.152 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2,310 USD erreichte der Titel am 15.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 393,906 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.05.2025 bei 0,414 USD. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 12,998 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Tilray (ex Aphria)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Tilray (ex Aphria) veröffentlichte am 08.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 28.02.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,87 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ein EPS von -0,12 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,36 Prozent auf 185,78 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Tilray (ex Aphria) 188,34 Mio. USD umgesetzt.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Tilray (ex Aphria)-Verlust in Höhe von -0,052 USD je Aktie aus.

