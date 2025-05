Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittwochnachmittag leichter

Kursentwicklung

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 0,447 USD nach.

Um 15:52 Uhr fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 0,447 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bisher bei 0,447 USD. Bei 0,449 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Tilray (ex Aphria)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 199.011 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.05.2024 bei 2,310 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 417,010 Prozent Luft nach oben. Am 07.05.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,414 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 7,363 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Tilray (ex Aphria) gewährte am 08.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 28.02.2025 abgelaufenen Quartals. Tilray (ex Aphria) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,87 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,12 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Tilray (ex Aphria) im vergangenen Quartal 185,78 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tilray (ex Aphria) 188,34 Mio. USD umsetzen können.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2027 einen Verlust in Höhe von -0,052 USD ausweisen wird.

