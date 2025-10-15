DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.304 +0,6%Top 10 Crypto15,22 -1,2%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.491 -2,1%Euro1,1645 +0,3%Öl62,11 -0,3%Gold4.211 +1,7%
Profil
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?
Fokus auf Aktienkurs

15.10.25 20:23 Uhr
Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittwochabend auf Höhenflug

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 5,9 Prozent auf 1,70 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tilray (ex Aphria)
1,42 EUR 0,07 EUR 5,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Tilray (ex Aphria) konnte um 20:06 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 5,9 Prozent auf 1,70 USD. Kurzfristig markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,84 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 1,66 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.164.600 Tilray (ex Aphria)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 10.10.2025 auf bis zu 2,31 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,28 Prozent. Am 24.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,35 USD. Mit Abgaben von 79,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 09.10.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 209,50 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 200,04 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) im Jahr 2026 -0,039 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tilray (ex Aphria)

DatumMeistgelesen
