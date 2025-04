Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag tiefer

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 0,467 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:51 Uhr um 1,2 Prozent auf 0,467 USD ab. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,466 USD ab. Bei 0,470 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 152.304 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2,515 USD erreichte der Titel am 01.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 438,313 Prozent. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,450 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Verlust von 3,682 Prozent wieder erreichen.

Tilray (ex Aphria)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tilray (ex Aphria) am 08.04.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,87 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,12 USD erwirtschaftet worden. Tilray (ex Aphria) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 185,78 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 188,34 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Tilray (ex Aphria) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 23.07.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) im Jahr 2025 -1,048 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

