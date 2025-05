Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Tilray (ex Aphria) im Blick

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 0,432 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 0,432 USD. Im Tageshoch stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 0,435 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,421 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 632.470 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2,310 USD erreichte der Titel am 15.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 434,598 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 0,414 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.05.2025). Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 4,212 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tilray (ex Aphria)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 08.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 28.02.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,87 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,36 Prozent auf 185,78 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Tilray (ex Aphria) 188,34 Mio. USD umgesetzt.

In der Bilanz 2027 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,052 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie stehen.

